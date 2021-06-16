Далер Кузяев: во втором тайме сборная России сбавила в темпе

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).
«Устал. Непростая игра была. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты, но во втором что-то сбавили в темпе. Не знаю, почему так получилось. Были некоторые сложности. Моё участие в этой игре не было под вопросом. На вчерашней тренировке чувствовал себя замечательно. Никаких проблем не испытывал.
В целом понимаю, какие требования на позиции левого защитника. Черчесов хочет, чтобы я закрывал весь фланг, подключался к атакам. Конечно, это непривычная для меня позиция, комфортнее играть в центре полузащиты. Но раз тренер решил, я обязан это выполнять.
Сейв Градецки? Я первоначально думал ударить в дальний угол, просто недостаточно сильно вышло. Если бы чуть добавил мощи и пробил ближе к углу, то, думаю, мяч бы залетел. К сожалению, не забил. В первом тайме моментов создали сполна, но где-то реализация подвела, где-то фортуна отвернулась. Но ребята — молодцы, не сдавались, продолжали играть. Думаю, вполне заслуженно забили гол в конце тайма», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».
- 16 июня 2021
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