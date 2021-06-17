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Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как Месси рвало перед матчами

Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как Месси рвало перед матчами
Григорий Петерсон
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал, как нападающий каталонцев Лионель Месси вместе с командой переживал перед важными матчами.

«У меня было довольно много проблем с едой, я пихал её в себя силком. А в раздевалке, прямо перед игрой, была мёртвая тишина, как будто кто-то из родных умер. Все были очень серьёзными. Месси также испытывал огромное давление. Его часто рвало в туалете. Иногда это случалось даже после выхода на поле», – цитирует Афеллая Voetbal Primeur.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 47 встречах за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач. У аргентинца истекает контракт, о его продлении клуб пока ничего не сообщал.

Афеллай выступал за каталонцев с 2010 по 2015 год.

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