Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как Месси рвало перед матчами
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал, как нападающий каталонцев Лионель Месси вместе с командой переживал перед важными матчами.
«У меня было довольно много проблем с едой, я пихал её в себя силком. А в раздевалке, прямо перед игрой, была мёртвая тишина, как будто кто-то из родных умер. Все были очень серьёзными. Месси также испытывал огромное давление. Его часто рвало в туалете. Иногда это случалось даже после выхода на поле», – цитирует Афеллая Voetbal Primeur.
В минувшем сезоне Месси принял участие в 47 встречах за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач. У аргентинца истекает контракт, о его продлении клуб пока ничего не сообщал.
Афеллай выступал за каталонцев с 2010 по 2015 год.
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