«Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая

«Барселона» объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая. Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года. Ранее Депай выступал за французский «Лион».
Сообщалось, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.
В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.
- 19 июня 2021
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