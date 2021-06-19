«Ювентус» может арендовать на два года Пьянича у «Барселоны»
Поделиться
31-летний боснийский центральный полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич может вновь оказаться в туринском «Ювентусе», сообщает Corriere dello Sport.
Как отмечает источник, «Ювентус» готов предложить сине-гранатовым вариант с двухлетней арендой Пьянича, при том условии, что «Барселона» продолжит выплачивать игроку часть зарплаты.
Напомним, Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год, после чего перешёл в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер боснийского футболиста € 60 млн. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах каталонского клуба, не отметившись результативными действиями.
Контракт Пьянича с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в € 20 млн.
Новость по темеМиралем Пьянич может вернуться в «Ювентус»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 июня 2021
-
04:55
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
03:47
-
03:29
-
03:01
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
01:53
-
01:36
-
01:18
-
01:01
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:03
- 18 июня 2021
-
23:48
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:03
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:59
-
21:38
-
21:32
-
21:19
-
21:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам