«Ювентус» может арендовать на два года Пьянича у «Барселоны»

31-летний боснийский центральный полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич может вновь оказаться в туринском «Ювентусе», сообщает Corriere dello Sport.

Как отмечает источник, «Ювентус» готов предложить сине-гранатовым вариант с двухлетней арендой Пьянича, при том условии, что «Барселона» продолжит выплачивать игроку часть зарплаты.

Напомним, Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год, после чего перешёл в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер боснийского футболиста € 60 млн. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах каталонского клуба, не отметившись результативными действиями.



Контракт Пьянича с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в € 20 млн.