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Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией

Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией
Диана Валавичюте
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар не поедет с национальной командой в Санкт-Петербург на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией, сообщает пресс-служба бельгийской сборной на своей странице в «Твиттере».

Причина отсутствия Торгана Азара в заявке команды на этот матч не сообщается. Напомним, хавбек забил один гол на Евро-2020.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Бельгия состоится завтра, 21 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

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