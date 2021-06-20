Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар не поедет с национальной командой в Санкт-Петербург на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией, сообщает пресс-служба бельгийской сборной на своей странице в «Твиттере».
Причина отсутствия Торгана Азара в заявке команды на этот матч не сообщается. Напомним, хавбек забил один гол на Евро-2020.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Бельгия состоится завтра, 21 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
- 20 июня 2021
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