Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия — Уэльс

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча с Уэльсом (1:0).

По словам технического наблюдателя УЕФА Жан-Франсуа Домерга, Кьеза действовал очень активно, сделал массу опасных прострелов и показал стабильную игру.

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.



Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина открыл счёт в матче с Уэльсом. На 39-й минуте Пессина лёгким ударом в дальний нижний угол перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти. На 55-й минуте валлийская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Итан Ампаду.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.



Итальянцы набрали 9 очков и заняли первое место в группе А. Уэльс (4) расположился на втором месте. Швейцария также набрала 4 очка, но заняла третье место из-за худшей разницы мячей. Турция (0) — последняя.