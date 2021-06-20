Видаль, Медель и Варгас во время Кубка Америки устроили вечеринку с проститутками

Минимум шесть игроков сборной Чили, которые в Бразили принимают участие в Кубке Америки, пригласили женщин к себе в гостиницу, нарушив антиковидные правила, сообщает Marca.

В нарушении протоколов подозревают Жеана Менесеса, Артуро Видаля, Гари Меделя, Пабло Галдамеса, Пабло Арангуиса и Эдуардо Варгаса. Футболисты позвали женщин в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся чилийская делегация. Технический директор команды Мартин Ласарте об исключении из команду тех, кто причастен к инциденту.

Футболисты пригласили к себе в номера проституток, где устроили «тайную» вечеринку, сообщает Gol Caracol со ссылкой на чилийские СМИ. Из-за инцидента отменена пресс-конференция сборной Чили накануне матча с Уругваем, который состоится 22 июня в 00:00 мск.

После двух туров Кубка Америки чилийцы, набрав 4 очка, занимают второе место в группе А.

Несколько дней назад, перед матчем с Боливией, Медель и Видаль уже нарушали антиковидные протоколы Кубка Америки. Парикмахер заходил в отель, чтобы подстричь игроков. Чилийцы были оштрафованы на 30 тыс. долларов каждый.