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Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Македонии

Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Македонии
Алексей Ласнов
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37-летний капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Для меня последний матч в футболке сборной Македонии. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной

Я счастлив, что прощаюсь со сборной в таком грандиозном турнире. Не только моя мечта, но и мечта тренера и всех игроков сборной стала реальностью — увидеть нашу страну, Македонию, в большом турнире», — цитирует Пандева Washington Post.

Пандев, забивший гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро.

Нападающий «Дженоа» провёл за македонскую команду во всех турнирах 113 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 18 результативных передач.

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