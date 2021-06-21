Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Македонии

37-летний капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил о завершении карьеры в национальной команде.
«Для меня последний матч в футболке сборной Македонии. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной
Я счастлив, что прощаюсь со сборной в таком грандиозном турнире. Не только моя мечта, но и мечта тренера и всех игроков сборной стала реальностью — увидеть нашу страну, Македонию, в большом турнире», — цитирует Пандева Washington Post.
Пандев, забивший гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро.
Нападающий «Дженоа» провёл за македонскую команду во всех турнирах 113 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 18 результативных передач.
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