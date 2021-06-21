«Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол». Сборная России — о матче с Данией

Пресс-служба сборной России в «Инстаграме» в преддверии матча с национальной командой Дании опубликовала мотивационные слова главного тренера россиян Станислава Черчесова, подписав их: «Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол».
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 21 июня 2021
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