«Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол». Сборная России — о матче с Данией

Пресс-служба сборной России в «Инстаграме» в преддверии матча с национальной командой Дании опубликовала мотивационные слова главного тренера россиян Станислава Черчесова, подписав их: «Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол».

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.