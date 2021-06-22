«Это было полнейшее безумие». Защитник сборной Дании об атмосфере в матче с Россией

Защитник сборной Дании Йоаким Меле высказался об атмосфере на стадионе во время матча со сборной России на Евро-2020.

«Это было полнейшее безумие — неописуемо. Так же было на матчах со сборными Финляндии и Бельгии, но каждый раз это превосходит себя. Я никогда ничего подобного не испытывал. Была волшебная атмосфера», — приводит слова Меле официальный сайт УЕФА.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.