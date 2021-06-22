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«Ювентус» готов предложить за игрока «Сассуоло» Локателли € 30 млн и двух футболистов

«Ювентус» готов предложить за игрока «Сассуоло» Локателли € 30 млн и двух футболистов
Кирилл Горбачинский
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Туринский «Ювентус» намерен предложить за футболиста «Сассуоло» Мануэля Локателли € 30 млн, а также двух игроков – румынского защитника Раду Дрэгушина и итальянского нападающего Марко да Граку. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, представители «Ювентуса» и «Сассуоло» проведут встречу на этой неделе и попытаются прийти к соглашению. Сообщается, что с Локателли уже согласован личный контракт до 2026 года с зарплатой в € 3 млн в год.

В минувшем розыгрыше Серии А Локателли забил четыре гола, отдал две голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата. Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.

В июне сообщалось, что «Сассуоло» планирует получить за Локателли € 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.

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