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Хорватия — Шотландия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ», Евро-2020

Хорватия — Шотландия: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Матч ТВ»
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Сегодня, 22 июня, состоится матч сборных Хорватии и Шотландии. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляцию игры покажет «Матч ТВ», её можно посмотреть на официальном сайте телеканала.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини из Аргентины. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный судья — Бартош Франковски из Польши.

Напомним, Хорватия начала турнир с поражения от Англии (0:1), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландцы уступили чехам (0:2) и завершили вничью встречу с Англией (0:0).

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же очков у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят третью и четвёртую позиции.

Календарь Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
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