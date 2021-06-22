Зобнин рассказал, о чём говорил Черчесов на собрании после поражения от Дании

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, о чём говорил Станислав Черчесов на собрании после поражения от Дании (1:4).
«Для меня сейчас в первую очередь важно восстановиться — и морально, и физически. Нужно с новыми силами начать сезон в «Спартаке», а уже через два месяца предстоят отборочные матчи ЧМ-2022, в том числе с таким сильным соперником, как Хорватия. Именно об этом сегодня ранним утром нам говорил Станислав Саламович на собрании в Новогорске. Будем учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в дальнейшем», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.
- 22 июня 2021
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