Чехия — Англия: составы команд на матч чемпионата Европы

Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Англии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляцию игры покажет Первый канал.



Сборная Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Соучек, Голеш, Масопуст, Боржил, Янкто, Дарида, Шик.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Сака, Стоунз, Филлипс, Фоден, Грилиш, Стерлинг, Кейн.

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же и у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят между собой третью и четвёртую позиции.