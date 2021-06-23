Швеция — Польша: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 свой матч проведут сборные Швеции и Польши. Матч пройдёт 23 июня в 19:00 (мск). Трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».
Напомним, шведы в первом туре сыграли вничью со сборной Испании со счётом 0:0, а во втором туре обыграли Словакию (1:0). Теперь Швеция с четырьмя очками занимает первое место в группе Е. Команда Польши в первом туре проиграла Словакии (1:2), а во втором сыграла вничью с Испанией — 1:1. Поляки с 1 очком замыкают квартет.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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