Германия — Венгрия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Венгрии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Хаверц, Зане, Гнабри.



Сборная Венгрии: Гулачи, Ботка, Него, Орбан, О. Солои, Фиоло, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, А. Солои, Шоллои.

Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.



Напомним, в группе F, помимо немцев и венгров, выступают национальные команды Франции и Португалии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.