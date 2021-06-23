Тренер сборной Словакии Таркович: после третьего гола матч превратился в бенефис Испании

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвёл итоги разгромного поражения от сборной Испании (0:5) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Сложно играть против такого соперника. Команда должна быть организованной, хорошо действовать в обороне, а нам это не удалось. Делать такие ошибки в матче с Испанией просто недопустимо. Мы кое-что поменяли, в том числе схему, но после третьего гола матч, по-моему, превратился в бенефис Испании», — цитирует Тарковича пресс-служба УЕФА.

На 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт. На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия. На 67-й минуте нападающий Ферран Торрес забил красивый гол пяткой спустя минуту после выхода на замену. На 71-й минуте полузащитник словаков Юрай Куцка забил мяч в свои ворота — 5:0. Испания вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а сборная Словакии покидает турнир.