Форвард сборной Украины Яремчук отреагировал на выход команды в 1/8 финала Евро-2020

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на выход национальной команды в 1/8 финала чемпионата Европы. В своём «инстаграме» он опубликовал фотографию с партнёром по сборной Александром Зинченко и, обратившись к болельщикам, написал: «Большой шанс реабилитироваться перед вами».

Фото: «Инстаграм» Романа Яремчука

Сборная Украины заняла третье место в группе С, набрав 3 очка. В матче заключительного тура группового этапа подопечные Андрея Шевченко проиграли Австрии (0:1), упустив возможность выйти в плей-офф напрямую. Однако сборная Украины всё же смогла пройти дальше, став одной из четырёх лучших команд среди занявших третьи места. Украинцам помогли результаты последнего тура в группе E: Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция одолела Польшу (3:2).

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.