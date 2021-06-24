Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча 1/8 финала Евро-2020

Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.
Италия – Австрия, 26 июня в 22:00 мск, Лондон;
Нидерланды – Чехия, 27 июня в 19:00 мск, Будапешт;
Бельгия – Португалия, 27 июня в 22:00 мск, Севилья;
Англия – Германия, 29 июня в 19:00 мск, Лондон.
Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня. Четвертьфиналы Евро пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.
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