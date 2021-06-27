Далич: испанцы знают, что у нас крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть с нами

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в 1/8 финала Евро.
«Будет здорово наконец-то увидеть толпы наших болельщиков на стадионе. Они всегда мотивируют нас и являются нашим дополнительным игроком. Надеюсь, завтра мы их не разочаруем. Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель — выйти в четвертьфинал.
Будет тяжело заменить Перишича. У нас есть варианты решения этой проблемы. Любой, кто заменит Перишича, покажет свой лучший футбол и выложится на все сто, чтобы помочь команде. А вот сможет ли он сыграть на том же уровне, что и Перишич? Сомневаюсь. В любом случае на левом фланге мы хорошо укомплектованы и мы справимся с этой ситуацией», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.
- 27 июня 2021
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