Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далич: испанцы знают, что у нас крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть с нами

Далич: испанцы знают, что у нас крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть с нами
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в 1/8 финала Евро.

«Будет здорово наконец-то увидеть толпы наших болельщиков на стадионе. Они всегда мотивируют нас и являются нашим дополнительным игроком. Надеюсь, завтра мы их не разочаруем. Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель — выйти в четвертьфинал.

Будет тяжело заменить Перишича. У нас есть варианты решения этой проблемы. Любой, кто заменит Перишича, покажет свой лучший футбол и выложится на все сто, чтобы помочь команде. А вот сможет ли он сыграть на том же уровне, что и Перишич? Сомневаюсь. В любом случае на левом фланге мы хорошо укомплектованы и мы справимся с этой ситуацией», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021