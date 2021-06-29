Швейцария встретится с Испанией на стадии 1/4 финала Евро. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге
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Сборная Швейцарии, которая сенсационно выбила Францию с Евро на стадии 1/8 финала (3:3, 5:4 по пенальти), в четвертьфинале континентального первенства встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени).
Встреча швейцарской и испанской национальных команд пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало матча — в 19:00 мск.
Ранее определились ещё две четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года:
- Чехия – Дания (3 июля, 19:00 мск);
- Италия – Бельгия (2 июля, 22:00 мск).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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