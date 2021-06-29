Франция сенсационно вылетела с Евро-2020, проиграв Швейцарии в серии пенальти

Сегодня, 28 июня, сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.

Противостояние Франции и Швейцарии складывалось по очень драматичному сценарию. Счёт в матче на 15-й минуте открыли швейцарцы. Автором гола стал Харис Сеферович, который замкнул подачу Стивена Цубера. Первый тайм завершился неожиданной победой Швейцарии. Во втором тайме красно-белые получили шанс удвоить своё преимущество, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти.

Далее сработал самый популярный футбольный закон: не забиваешь ты – забивают тебе. Сразу после нереализованного швейцарцами пенальти Франция сравняла счёт. На 57-й минуте гол забил Карим Бензема. Спустя ещё две минуты Бензема оформил дубль, выведя свою команду вперёд. Третий гол французов шедевральным дальним ударом забил Поль Погба. На 81-й минуте Швейцария сумела отыграть один мяч усилиями Хариса Сеферовича. В возрождение интриги верилось с трудом, но на 90-й минуте Швейцария восстановила статус-кво благодаря голу Марио Гаврановича. Игра перешла в дополнительное время.

В экстра-таймах голов забито не было. Дело дошло до серии послематчевых пенальти. В битве характеров, или, как её ещё принято называть, «лотерее», сильнее и удачливее оказались швейцарцы. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал Евро-2020, где встретится с национальной командой Испании.

Напомним, ранее стали известны две другие пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.