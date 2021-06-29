Скотт Паркер стал новым главным тренером «Борнмута»
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«Борнмут» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера. Клуб возглавил Скотт Паркер. 40-летний специалист, в прошлом сезоне работавший в «Фулхэме», заключил с «Борнмутом» трёхлетний контракт.
В сезоне-2020/21 «Борнмут» финишировал на 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, а в полуфинале плей-офф за путевку в АПЛ уступил «Брентфорду». В концовке сезона «вишнями» руководил Джонатан Вудгейт.
В середине июня уже сообщалось, что вопрос соглашения Паркера с «Борнмутом» уже решён и сторонам осталось уладить некоторые формальности.
В качестве игрока Паркер выступал за «Чарльтон», «Норвич», «Челси», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Фулхэм». В сборную Англии Паркер призывался в разное время в период с 2003 по 2012 годы.
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