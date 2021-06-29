Видео: эмоции французских болельщиков во время матча со Швейцарией на Евро-2020

Сборная Франции сенсационно вылетела с чемпионата Европы — 2020. В матче 1/8 финала, состоявшемся накануне, 28 июня, команда уступила Швейцарии. В концовке основного времени встречи французы упустили преимущество в два мяча, в дополнительное не смогли дожать соперника, а затем хуже провели серию пенальти.



Группа французских болельщиков наблюдала за матчем в фан-зоне. Они ярко реагировали на голы своих кумиров, однако их эмоции сменились на разочарование, когда нападающий Килиан Мбаппе не реализовал свой удар в серии пенальти.

Видео с эмоциями французских болельщиков:

Сегодня, 29 июня, пройдут заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020: Англия — Германия и Швеция — Украина. По их итогам определится последняя пара четвертьфиналистов. Уже известно, что в следующей стадии состоятся встречи Швейцария — Испания, Бельгия — Италия и Чехия — Дания.