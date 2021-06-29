Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира

В Швейцарию почти никто не верил. Разве может сборная, которая едва заскочила в плей-офф, обыграв только разобранную Турцию, претендовать на что-то в игре с главным фаворитом турнира? Да, у Франции были травмы, сложности с концентрацией, но все эти аргументы казались ничтожными в сравнении со статусом действующих чемпионов мира.

До 55-й минуты матча команда Владимира Петковича показывала всей Европе, как нужно противостоять такому сопернику. Максимальная дисциплина, абсолютная реализация моментов и просто вера в то, что победить на этом турнире можно любого. Чехия накануне это продемонстрировала. Нереализованный пенальти Рикардо Родригеса и его взгляд в следующую секунду – это могло попасть в хайлайты самых драматичных моментов Евро-2020. Эпизод, который должен был похоронить Францию, стал для неё лучшей мотивацией чуть ли не впервые включиться на максимум.

Ещё на пресс-конференции Дидье Дешам обещал: его команда не будет смотреть на соперника свысока. По первому тайму сложилось именно такое ощущение. Французы играли лениво, словно со швейцарцами можно разделаться в тренировочном режиме. И за это их быстро наказали: бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер сделал навес с левого фланга, а Харис Сеферович показал Клеману Лангле мастерство идеального прыжка. Но даже этот гол не возбудил французов. Они продолжили владеть мячом, не создавая ничего опасного. Об их игре красноречиво говорит статистика по ударам в створ – 0 за первый тайм против одного у соперника.

Вероятно, Дешам так и не нашёл нужных слов в раздевалке. Ещё во время паузы на водопой показалось, что игроки его просто игнорируют. Единственное, что могло завести французов – ощущение беспомощности. И после пенальти во втором тайме они наконец поняли, что далеко не особенные. Включились, и за 18 минут благодаря дублю Карима Бензема и голу Поля Погба сделали счёт 3:1. Многие в этот момент наверняка ушли спать, хотя самое интересное только начиналось.

Швейцарцы не сдались. На этом Евро, кажется, вообще никто не сдаётся. А те, кто так делает, поехали домой после группового этапа. За 10 минут до финального свистка дубль оформил Сеферович, а в добавленное время Марио Гавранович окончательно разубедил Францию в собственной исключительности.

Дальше было дополнительное время с промахами Мбаппе и серия пенальти, где самый звёздный француз смазал пятый удар серии, став единственным промахнувшимся. Франция завершила выступление. А Мбаппе – пожалуй, главный неудачник турнира. Он так и не забил ни одного гола на этом Евро. Всё шло для Килиана наперекосяк с самого начала, когда ещё перед первым туром он вступил в конфликт с Оливье Жиру.

Теперь местный министр спорта может быть спокойна. Роксана Марасиняню ещё перед игрой обратилась к болельщикам с просьбой не ехать на матч четвертьфинала в Санкт-Петербург. В итоге туда не поедут не только фаны, но и команда.

Пока же констатируем факт: три из четырёх полуфиналистов турнира пятилетней давности уже вылетели. Осталась только Германия. Но и команде Лёва играть с Англией.