«Не хочет ли Де Ниро сыграть меня в фильме?» Зоммер – об отражённом пенальти от Мбаппе

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер эмоционально высказался об отражённом решающем пенальти в исполнении Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Евро-2020 с Францией (3:3, 5:4 после серии пенальти).
«Голливудский сюжет нашего матча с Францией и отражённый мной пенальти? Да уж, сценарий получился сумасшедший. Я позвоню Роберту Де Ниро, узнаю, может, он захочет сыграть меня в фильме.
Это история! Я невероятно горжусь этой командой. По ходу матча никто не верил в нас, но команда поклялась дойти до конца, несмотря ни на что», — приводит слова Зоммера Spox.
Вчера, 28 июня, сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти закончилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.
- 29 июня 2021
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