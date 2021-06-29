«Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории

В товарищеском матче московский «Спартак» проиграл азербайджанскому «Нефтчи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бакинской команды.
На 9-й минуте счёт открыл полузащитник «Нефтчи» Намиг Аласгаров, который после навеса перебросил вратаря москвичей Александра Максименко. Полузащитник красно-белых Михаил Игнатов сравнял счёт в концовке первого тайма, однако форвард бакинцев Харрамис почти сразу вывел свою команду вперёд.
2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля (14:00 мск), красно-белые встретятся с «Шибеником» — шестой командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.
Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).
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