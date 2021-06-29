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Ещенко: молодым надо делать потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают

Ещенко: молодым надо делать потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после товарищеского матча с «Нефтчи» (1:2) предложил ввести для молодых футболистов потолок зарплат.

«Чемпионат у нас стал слабее, это понятно. Раньше были такие легионеры — в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать. Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что там не у всех команд есть финансы. Поэтому они за 10-15 тысяч евро уезжают в Европу. Я со многими знаком и общаюсь — все уезжают.

А раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель — и уровень был, и выигрывали! Достойно выступали в Европе, в мире. Ну в мире не очень — впервые за 12 лет вышли, можно сказать, успешно. Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах. А с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России. Датчане, например, играют в хороших лигах. Вот у них и прогресс идёт», — цитирует Ещенко Sport24.

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