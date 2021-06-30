Зинченко: Украина в 1/4 финала Евро — это историческое достижение. Советую всем радоваться

24-летний игрок сборной Украины и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над Швецией (2:1 д.в.) в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живём один раз, и таких моментов уже может не быть.

За первые три игры на команду вылилось очень много критики. И, в частности, на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше. Горжусь, что сегодня мы доказали всей стране и Европе, что можем достигать поставленных целей.

В сборной я привык играть в середине поля, но готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня наш штаб выбрал ту тактику, которая сработала. Нужно было сыграть компактно, единым блоком, потому что Швеция — организованная команда», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.