Созин: уверен, Путин не призывал к отставке Черчесова

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею.
«Путин сформулировал свою мысль достаточно чётко. Но уверен – он имел в виду, что надо двигаться вперёд. Он не призывал к отставке Черчесова, это был призыв обратить внимание на наши плохие результаты. Смена тренера в данный момент – это не решение всех проблем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Владимир Путин ранее высказался о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею. Напомним, российские футболисты не вышли из группы на чемпионате Европы — 2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде, которая выступала на турнире без ключевых игроков.
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