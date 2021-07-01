«Зенит» и «Марсель» поспорят за Джованни Симеоне

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Джанлуки ди Марцио на своём сайте.
Сообщается, французский клуб ведёт переговоры с футболистом. Также отмечается, что в услугах игроках заинтересован питерский «Зенит».
Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11,00 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа».
«Зенит» стал чемпионом прошлого сезона РПЛ и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
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