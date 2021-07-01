Украинский болельщик, напавший на российского фаната, арестован

Украинский болельщик, напавший на российского фаната Дениса Смоленского на матче чемпионата Европы – 2020 Швеция – Украина (1:2 ДВ), был арестован. Об этом сообщил сам пострадавший.
«Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — цитирует Смоленского RT.
Напомним, на трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster.
- 1 июля 2021
-
10:48
-
10:35
-
10:23
-
10:18
-
10:04
-
09:55
-
09:52
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:03
-
07:46
-
07:32
-
07:24
-
05:38
-
04:30
-
04:14
-
03:43
-
02:53
-
02:30
-
01:59
-
01:49
-
01:35
-
01:16
-
01:01
-
00:37
-
00:32
-
00:05
- 30 июня 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:20