Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинский болельщик, напавший на российского фаната, арестован

Украинский болельщик, напавший на российского фаната, арестован
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский болельщик, напавший на российского фаната Дениса Смоленского на матче чемпионата Европы – 2020 Швеция – Украина (1:2 ДВ), был арестован. Об этом сообщил сам пострадавший.

«Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — цитирует Смоленского RT.

Напомним, на трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.

Слушайте там, где удобно:

• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster.

Новость по теме
Появились новые кадры избиения российского болельщика на матче сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021