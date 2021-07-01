Украинский болельщик, напавший на российского фаната, арестован

Украинский болельщик, напавший на российского фаната Дениса Смоленского на матче чемпионата Европы – 2020 Швеция – Украина (1:2 ДВ), был арестован. Об этом сообщил сам пострадавший.



«Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — цитирует Смоленского RT.



Напомним, на трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.

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