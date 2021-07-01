Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич рассказал, кого «Локомотив» планирует подписать в летнее трансферное окно

Марко Николич рассказал, кого «Локомотив» планирует подписать в летнее трансферное окно
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, каких футболистов железнодорожники рассчитывают подписать в летнее трансферное окно.

«Сегодня была первая тренировка Баринова и Жемалетдинова. В принципе, состояние хорошее. Ждём еще двух иностранцев. Потихоньку собираемся. Времени нет, через 15 дней уже игра за Суперкубок. Нам хочется взять этот трофей. Мне нравится, как ребята работают. Но это только сборы, они ничего не гарантируют. Показателем будут игры.

Два иностранца — наш план. У нас закончил Чорлука, ушли ещё пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону», — цитирует Николича «Спорт-экспресс».

Напомним, 3 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с австрийским «Рапидом».

Новость по теме
«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021