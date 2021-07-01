Марко Николич рассказал, кого «Локомотив» планирует подписать в летнее трансферное окно

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, каких футболистов железнодорожники рассчитывают подписать в летнее трансферное окно.



«Сегодня была первая тренировка Баринова и Жемалетдинова. В принципе, состояние хорошее. Ждём еще двух иностранцев. Потихоньку собираемся. Времени нет, через 15 дней уже игра за Суперкубок. Нам хочется взять этот трофей. Мне нравится, как ребята работают. Но это только сборы, они ничего не гарантируют. Показателем будут игры.



Два иностранца — наш план. У нас закончил Чорлука, ушли ещё пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону», — цитирует Николича «Спорт-экспресс».



Напомним, 3 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с австрийским «Рапидом».

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