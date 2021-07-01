В «Крыльях Советов» прокомментировали продление контракта с Зиньковским

Бывший нападающий, а ныне спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продление контракта с Антоном Зиньковским.
«Благодарны Антону Зиньковскому за то, что он добросовестно выполняет свой контракт. Новый сезон он начинает с нами — в «Крыльях Советов». Антон наш лидер, в команде им все довольны. При этом у нас имеются предварительные договорённости по его будущему в Самаре, но личные контракты игроков не обсуждаю.
С Владимиром Полуяхтовым мы не стали продлевать контракт. Благодарны ему за всё, что он сделал для клуба. Иногда приходится с кем-то прощаться и расставаться — это современный спорт. Рассматривает ли клуб легионера на освободившееся место? У нас есть определённые кандидаты для усиления на некоторые позиции. Как только состоятся переходы, вы всё узнаете на официальном сайте.
Что касается игрока на просмотре, с Дмитрием Антилевским мы давно знакомы — ещё в прошлом сезоне следили за ним. Дмитрий — молодой футболист с набором определённых качеств, он провёл достаточно яркий сезон. Антилевский вызывается в национальную сборную Беларуси. Мы пригласили его, чтобы познакомиться: посмотреть на него в тренировочном процессе, на играх, затем лично пообщаться. Завтра Дмитрий вернётся в расположение «Торпедо-БелАЗ». Решение по нему будем принимать совместно с главным тренером», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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