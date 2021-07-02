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Станислав Черчесов: не знаю, кому мы проиграли в Дании — трибунам, нации или команде

Станислав Черчесов: не знаю, кому мы проиграли в Дании — трибунам, нации или команде
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о неудаче команды на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.

«Нам надо друг друга понять. Мы говорим про тактику, которая даёт или не даёт результат, но я бы хотел посмотреть на вещи по-другому. Чтобы вы нас поняли. Может, мы сегодня разойдёмся и каждый придёт к каким-то выводам. Вы будете писать, ещё и неизвестно, кому больше поверят. Но я вам задаю конкретный вопрос: мы играем дома с финнами, упускаем победу 1:0, проигрываем бельгийцам 1:2, потом датчанам. Меня бы выпустили вообще на третий матч?

Давайте посмотрим на Данию. Мы приехали к ним, и я не знаю, кому проиграли — трибунам, нации или всё же команде?» — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.

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