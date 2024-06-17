Видеообзор матча Евро-2024 Румыния — Украина

Накануне состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

На 29-й минуте Николае Станчу вывел сборную Румынии вперёд. Затем, на 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Спустя четыре минуты Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного — 3:0.

Ниже можно ознакомиться с видео трёх забитых мячей игроков национальной команды Румынии.

Гол Николае Станчу:

Гол Рэзвана Марина:

Гол Дениса Дрэгуша:

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.