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Стало известно, кто признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам сезона-2023/2024

Стало известно, кто признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам сезона-2023/2024
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Нападающий Матео Кассьерра признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне‑2023/2024 по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

Всего колумбийский нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал семь голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх.

В начале февраля «Зенит» продлил соглашение с 27‑летним колумбийцем до конца сезона‑2026/2027.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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