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Кварацхелия: мне было тяжело в Москве, я жил в страшном месте

Кварацхелия: мне было тяжело в Москве, я жил в страшном месте
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Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о своей жизни в Москве во время полугодичной аренды в «Локомотиве» весной 2019 года.

«Когда я уехал в Россию, в Москву, мне было 17, я был очень молодым. И я был абсолютно один. Мои родители нервничали. Мой отец очень волновался. И мне было тяжело. У меня был стресс из-за того, что я оставил семью. Мне было одиноко. Я жил в учебном центре. У меня не было друзей. Думаю, там были только я и ребята из службы безопасности. Остальные игроки жили в других местах. И это было немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, так как там было несколько собак и тому подобное.

Я не ездил в центр Москвы. Никуда. Ночью в учебном центре не было света. Иногда я самостоятельно тренировался по ночам. Но без света. Иногда приходил охранник. И ему было страшно в темноте», — приводит слова Кварацхелии The Players' Tribune.

Напомним, Хвича Кварацхелия отыграл за московский «Локомотив» семь матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Летом 2019 года грузин перебрался из «Рустави», которому принадлежали права на него, в казанский «Рубин». С середины 2022 года Кварацхелия является игроком итальянского «Наполи».

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