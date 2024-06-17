Капитан сборной Румынии Станчу назвал гол в ворота Украины лучшим в своей карьере

Капитан и полузащитник сборной Румынии Николае Станчу поделился эмоциями после разгромной победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 над национальной командой Украины (3:0). В этой игре Станчу отметился одним забитым мячом и был признан лучшим игроком матча.

«Я знаю себя и своих товарищей по команде, поэтому скажу точно: мы не будем бурно праздновать эту победу. Сейчас мы думаем только о матче с Бельгией. Лучший гол в карьере. Матчи за сборную — все для меня. Забить на Евро и победить в таком стиле… Просто невероятно», — приводит слова Станчу пресс-служба УЕФА.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующей игре румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.