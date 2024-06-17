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В «Оренбурге» заявили, что хотят сохранить Лео Гогличидзе в команде

В «Оренбурге» заявили, что хотят сохранить Лео Гогличидзе в команде
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб хочет сохранить Лео Гогличидзе.

«Мы бы хотели, чтобы Лео Гогличидзе остался в «Оренбурге» на следующий сезон. Всё зависит от руководства «Урала». Мы заявили им о своём желании, но пока не получается. На данный момент общаются агенты и большего понимания нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что тренерский штаб и руководство «Оренбурга» рассчитывают подписать контракт с защитником Лео Гогличидзе, однако категорически против трансфера выступает президент «Урала» Григорий Иванов.

Гогличидзе минувший сезон провёл в «Оренбурге» на правах аренды с правом выкупа. В июне 27‑летний футболист вернулся в расположение «Урала».

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