В «Оренбурге» заявили, что хотят сохранить Лео Гогличидзе в команде

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб хочет сохранить Лео Гогличидзе.

«Мы бы хотели, чтобы Лео Гогличидзе остался в «Оренбурге» на следующий сезон. Всё зависит от руководства «Урала». Мы заявили им о своём желании, но пока не получается. На данный момент общаются агенты и большего понимания нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что тренерский штаб и руководство «Оренбурга» рассчитывают подписать контракт с защитником Лео Гогличидзе, однако категорически против трансфера выступает президент «Урала» Григорий Иванов.

Гогличидзе минувший сезон провёл в «Оренбурге» на правах аренды с правом выкупа. В июне 27‑летний футболист вернулся в расположение «Урала».