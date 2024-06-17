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УЕФА возбудил разбирательство в отношении сборной Сербии

УЕФА возбудил разбирательство в отношении сборной Сербии
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УЕФА возбудил дисциплинарное разбирательство в отношении сборной Сербии после матча с Англией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Сборной Сербии предъявлены следующие обвинения: «бросание предметов» и «передача провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Также инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведёт дисциплинарное расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».

Напомним, матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии состоялся накануне, 16 июня. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Игра закончилась в пользу англичан со счётом 1:0. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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