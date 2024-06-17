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Валерий Карпин высказался по поводу первых матчей Евро-2024

Валерий Карпин высказался по поводу первых матчей Евро-2024
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин воздержался от оценки стартовых матчей группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Пока рано оценивать. Первые матчи ещё, а их всех уже оценивают. Все на нервах, поэтому оценивать сейчас пока нечего», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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