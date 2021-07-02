Арбитр Федотов: гол итальянцев в ворота сборной Бельгии отменён правильно

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал своё мнение по поводу отмены гола сборной Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.

«Гол Италии в ворота сборной Бельгии отменён правильно. Итальянец находился за линией офсайда и вмешивался в единоборство с защитником. VAR вмешался и правильно отменил гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 2 июля, сборная Бельгии встречается с национальной командой Италии. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.