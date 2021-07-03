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Украина — Англия: Магуайр увеличил преимущество англичан

Украина — Англия: Магуайр увеличил преимущество англичан
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В эти минуты проходит матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Англия.

На 4-й минуте встречи вингер англичан Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.

Победитель этой пары встретится в полуфинале Евро-2020 со сборной Дании.

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