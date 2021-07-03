Игроки сборной Украины не встали на колено перед матчем с Англией на Евро-2020

Футболисты сборной Украины не встали на колено перед матчем 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии. Англичане, в свою очередь, сделали этот жест в поддержку акции Black Lives Matter.

Матч сборных Украины и Англии на Евро-2020 проходит в эти минуты. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).



На 4-й минуте встречи вингер англичан Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.



Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Победитель этой пары встретится в полуфинале Евро-2020 со сборной Дании.