Защитник сборной Украины Кривцов покинул поле из-за травмы в матче с Англией

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов получил травму в матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии. Футболист, хромая, покинул поле на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Виктор Цыганков.

На 4-й минуте встречи вингер англичан Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.



Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Победитель этой пары встретится в полуфинале Евро-2020 со сборной Дании.