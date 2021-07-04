Шевченко: игрокам спасибо за самоотдачу, болельщикам – за поддержку. Слава Украине!

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков и болельщиков национальной команды за достойный результат на чемпионате Европы – 2020. Напомним, украинцы дошли до стадии 1/4 финала Евро, где разгромно уступили сборной Англии (0:4).
«Я благодарен болельщикам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!» — приводит слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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