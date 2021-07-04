Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020

Сборная Украины заработала € 16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы — 2020. Украинцы дошли до четвертьфинала турнира, в котором разгромно проиграли сборной Англии со счётом 0:4.
Сборная Украины сразу заработала € 9,25 млн как одна из 24 команд-участниц Евро-2020. За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе добавила ещё € 1,5 млн. За выход в 1/8 финала Украина заработала ещё € 2 млн, а за четвертьфинал — € 3,25 млн. Итого — € 16 млн.
Это на € 5,25 млн больше, чем заработала на Евро-2020 сборная России. Она получит € 9,25 млн за выход в финальную стадию Евро-2020, а также € 1,5 млн за победу над сборной Финляндии (1:0) на групповом этапе. Итого — € 10,75 млн.
Напомним, по официальным данным УЕФА общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года составляет € 371 млн.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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