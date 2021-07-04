Лукаш Подольски ведёт переговоры с польским клубом

Бывший нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лукаш Подольски близок к подписанию контракта с польским «Гурником Забже», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Подольски ведёт переговоры с «Гурник Забже» в Польше, клубом своего родного города, где он начинал карьеру. У Лукаша также есть предложения от «Керетаро», «Форталезы», клубов из Турции и Катара.
Подольски стал одноклубником россиянина Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре» в январе 2020 года. 1 июля немец получил статус свободного агента.
36-летний Подольски является воспитанником «Кёльна». Также он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». За сборную Германии сыграл 130 матчей и забил 49 голов. Подольски становился чемпионом Германии, чемпионом мира, обладателем Кубков Англии, Германии и Турции.
- 4 июля 2021
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