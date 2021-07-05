Тренер сборной Англии: во время игры с Украиной уже думал о следующем матче
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Украины (4:0).
«Впереди нам ещё предстоит пройти долгий путь, поэтому пока мы не удовлетворены. Прямо здесь и сейчас нам всем действительно приятно. Но я должен признаться, что уже во время игры с Украиной стал думать о следующем матче. Это наш шанс — мы никогда не были на финале чемпионата Европы. Это еще одна возможность войти в историю», — приводит слова Саутгейта The Guardian.
Напомним, полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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